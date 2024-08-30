Продажи, опережающие рынок: Farmak подвел итоги 1 полугодия 2024 года

Ведущий производитель лекарств в Украине Farmak отчитался об итогах первого полугодия 2024 года. За этот период компания достигла значительного роста: продажи в аптеках увеличились на 20%, а категория "госпиталь" показала прирост в 42%. Такие показатели в очередной раз подтверждают устойчивое лидерство Farmak на украинском фармацевтическом рынке.

"В 2024 году украинский фармацевтический рынок продолжил постепенное восстановление. И в первом полугодии показал рост на 18% в гривне в розничной торговле относительно 6 месяцев 2023 года. Госпитальные закупки увеличились на 6,3% за аналогичный период. И я не могу не отметить то, что Farmak рос в этот период быстрее рынка. Более того, мы росли и в прямом смысле: приобрели польскую компанию Symphar. Такое расширение позволит нам ускорить международную экспансию, которую Farmak развернул еще до начала большой войны", - отметил генеральный директор компании Владимир Костюк.

Команда Farmak за шесть месяцев 2024 года успела также выпустить на рынок 5 новых лекарственных средств. Это лекарство для общей анестезии, лекарственный препарат для быстрого лечения тяжелого дефицита витаминов B и C, лекарственное средство для миорелаксации при хирургических вмешательствах и диагностических процедурах, препарат для лечения негоспитальной пневмонии; инфузионный препарат для пре-, интра- и послеоперационного поддержания баланса жидкости.

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Финансовый успех компании внес свой вклад и в экономику страны. За первое полугодие этого года Farmak уплатил в государственный бюджет 687,5 млн грн налогов.

Кроме того, вместе с Благотворительным фондом Семьи Жебривских* компания направила 78,2 млн грн на поддержку армии. В целом, с начала полномасштабного вторжения, суммарный объем помощи от Farmak и фонда на нужды ВСУ и гуманитарную поддержку превысил 258,8 млн грн.

Сейчас Farmak экспортирует свою продукцию в около 60 стран мира, в частности ЕС, Азии, Центральной и Южной Америки, на Ближний Восток, а также в Австралию. Компания имеет представительства в Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане и Вьетнаме и маркетинговые компании в Польше, ОАЭ, Швейцарии, Соединенном Королевстве, а также в Чехии и Словакии и вскоре откроет собственное производство в Барселоне, Испания.

*Благотворительный фонд Семьи Жебривских и фармацевтическая компания Farmak являются частями деятельности Семьи Жебривских и осуществляют благотворительную и бизнес-деятельность семьи.