Российская экономика сильно забуксовала, и на это повлияли три фактора.

С конца 2024 года экономический рост в России в годовом исчислении снизился с примерно 5% до нуля. Об этом свидетельствует индекс, составляемый банком Goldman Sachs, сообщает журнал The Economist.

Уточняется, что это подтвердил российский инвестиционный банк развития ВЭБ в своей оценке ежемесячного роста экономики. Показатель делового оборота, составляемый Сбербанком, также обвалился.

В российском правительстве признали, что "что-то происходит". В начале апреля Центробанк РФ сообщил, что в последнее время "в ряде отраслей было зафиксировано снижение объемов производства из-за резкого падения спроса".

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По данным издания, после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году экономисты предсказывали сокращение годового ВВП в России до 15%. В итоге он упал на 1,4% в том же году, а затем вырос на 4,1% в 2023 году и на 4,3% в 2024 году.

Почему в России снизился рост экономики

Журналисты выделили три фактора, которые объясняют снижение экономического роста в РФ в годовом исчислении. Первый связан с тем, что российский Центробанк называет "структурной трансформацией" экономики. Если до начала полномасштабной войны она была обращена на Запад и допускала частное предпринимательство, то с 2022 года она превратилась в военную экономику, обращенную на Восток. Эта трансформация потребовала огромных инвестиций.

Вторым фактором эксперты назвали монетарную политику. Отмечено, что инфляция в РФ уже несколько месяцев превышает целевой показатель Центробанка в 4% в годовом исчислении, а в феврале и марте она превышала 10%.

"Одной из причин этого являются огромные военные расходы, а также нехватка рабочей силы, вызванная призывом в армию и эмиграцией квалифицированных работников. В прошлом году номинальная зарплата выросла на 18%, что вынудило компании поднять цены. В ответ Центральный банк закрутил гайки. 25 апреля он принял решение оставить базовую процентную ставку на уровне 21% - самом высоком с начала 2000-х годов", - пишут в издании.

Третьим фактором журналисты назвали ухудшение внешних условий на фоне торговой войны США, из-за которой обвалились цены на нефть:

"По мере снижения экспортных поступлений падение цен на нефть напрямую влияет и на реальный сектор экономики. Государственная казна уже чувствует удар".

В частности, в марте налоговые поступления в РФ от нефти и газа упали на 17% в годовом исчислении. А 22 апреля агентство Reuters сообщило, что российское правительство ожидает резкого замедления темпов роста продаж нефти и газа в этом году.

Российская экономика в критическом состоянии

Как писал УНИАН, военная машина Путина под угрозой. По данным The Telegraph, экономика РФ находится в критическом состоянии, из-за чего глава Кремля начал давить на чиновников из-за "засухи" частных инвестиций.

Также издание сообщило, что Путин не может позволить себе мир, поскольку российская экономика напрямую зависит от войны.

Отмечалось, что Россия тратит на свою агрессию против Украины огромные суммы денег. А ситуацию также усугубляют санкции, нехватка рабочей силы, высокая инфляция и рекордные процентные ставки.

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