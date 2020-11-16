Состоялся ряд встреч с бизнесом, который был ограничен в работе из-за карантина выходного дня.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что правительство уже подготовило дополнительные меры для поддержки бизнеса и людей, потерявших часть доходов из-за карантина выходного дня.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он сказал на традиционном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной болезни под председательством президента Владимира Зеленского.

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По словам Шмыгаля, правительство уже реализует и подготовило дополнительные меры для поддержки бизнеса и людей, потерявших часть доходов из-за карантина выходного дня.

«В частности мы возобновляем поддержку малых предпринимателей с детьми, программу по частичной безработице, когда компенсируется часть зарплаты работника. Также будут действовать «кредитные каникулы» для бизнеса в рамках программы «5-7-9», признание карантина выходного дня форс-мажором, что поможет бизнесу в вопросе аренды и выполнении других обязательств», - сказал премьер.

Он также сообщил, что уже проведен ряд встреч с бизнесом, который был ограничен в работе из-за карантина выходного дня. В последующие несколько дней такая работа будет усилена, встречи пройдут с представителями каждой отрасли.

Хронология событий

11 ноября 2020 года Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.

В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги «на вынос»), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и т.п.

Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

В тот же день, 11 ноября 2020 года, премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что Кабинет министров окажет помощь бизнесу, который может понести потери от внедрения "карантина выходного дня".

16 ноября 2020 года во время онлайн-совещания с городскими головами премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабинет министров сосредоточен на коммуникации с отраслями, чтобы выработать механизмы компенсации потерь от введения в Украине "карантина выходного дня".

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Автор: Константин Гончаров