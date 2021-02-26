Директор по развитию бизнеса "Zernoff" Александр Аванесян прокомментировал ситуацию с приостановкой покупки Марыливского спиртзавода в Украине.

Об этом сообщают Dengi.ua.

"В ходе инвентаризации были обнаружены определенные несоответствия, которые указаны в исковом заявлении. Наряду с работой в судебном поле, мы работаем над разрешением несоответствий, в том числе за столом переговоров" – сказал Аванесян.

СМИ напоминает, что 20 февраля агентство "Украинские новости" сообщило, что молдавская компания СП "Zernoff", победитель аукциона по продаже объекта малой приватизации Марыливского МПД ГП "Укрспирт", вынуждена была обратиться в суд с иском к Фонду госимущества Украины из-за существенного несовпадения фактического количества имущества заявленному в электронном лоте. Как выяснилось в ходе осмотра спиртзавода, на предприятии отсутствовала часть важного оборудования – котлы, вентиляторы, влагомеры, а объекты недвижимости так вовсе не соответствовали описанию.

"Таким образом, по состоянию на дату подачи иска, проданный истцу объект приватизации фактически не отвечает перечню имущества, описанному в договоре и информационном сообщении, опубликованном ранее в электронной торговой системе", - говорится в решении Хозяйственного суда г. Киева от 11 января 2021 года.

Активная приватизация заводов ДП "Укрспирт" началась в сентябре 2020 г. Это произошло после того, как в конце 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий государственную монополию на производство спирта.

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Автор: УНИАН