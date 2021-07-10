По его словам, решение менеджмента "Нафтогаза" позволяло оставлять деньги в группе и не платить в бюджет.

Прежнее руководство НАК «Нафтогаз Украины» не смогло обеспечить надлежащий и эффективный контроль за финансовой дисциплиной. При этом на предприятия группы «Нафтогаз» ревизоры пока попасть не могут, и выглядит позиция набсовета компании как рейдерский захват госсобственности.

Об этом в интервью изданию «Гордон» рассказал глава Госаудитслужбы Геннадий Плис. «Внутри компании («Нафтогаз», - ред.) две подструктуры: одна - суперприбыльная, а вторая - убыточная. Госпредприятие должно направить 90% прибыли в госказну. Следовательно, убыточное предприятие ничего не платит в бюджет, а прибыльное - перечисляет деньги. И какое принял решение менеджмент? Все гениальное просто: сложить прибыль и убытки, консолидировать отчетность и ничего не платить. Прибыль прибыльной компании перекрывается убытками убыточного предприятия, в целом получается ноль - платить в бюджет нечего. Вопрос: почему государство должно отвечать за деятельность убыточного предприятия?», - отметил в интервью глава Госаудитслужбы.

По его словам, решение менеджмента «Нафтогаза» позволяло оставлять деньги в группе и не платить в бюджет.

«Госказна теряла средства. Наблюдательный совет "Нафтогаза" мог принять такое решение, но я подчеркну: речь не о коммерческой компании, а о госпредприятии», - говорит Геннадий Плис.

Руководитель Госаудитслужбы подчеркнул, что сегодня у его службы все еще нет согласования о проверке "Нафтогаза".

«Я вижу готовность Юрия Витренко, но не понимаю позицию набсовета. Ранее еще была отдельная точка зрения Минэкономики, но после замены министра надеемся на другую позицию ведомства. Пока это не помогает нам продвинуться и понять, что же происходит на предприятии и насколько эффективно используются госресурсы», - рассказал Плис.

«Почему государство не может проверить, как распоряжаются его собственностью, мне абсолютно не понятно. Пока это выглядит как рейдерский захват госсобственности», - считает Геннадий Плис.

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Автор: Иван Бойко