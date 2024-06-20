Европейский союз по итогам января-апреля 2024 года импортировал продукции горно-металлургического комплекса из россии на 1,52 млн т на €801,15 млн. Об этом свидетельствуют данные Eurostat.

Основная доля импорта приходится на полуфабрикаты, которые не запрещены санкциями - 79,3% от общего объема импорта. За 4 месяца ЕС импортировал из РФ 1,2 млн т соответствующей продукции. Основной объем импорта полуфабрикатов приходится на Бельгию - 482,8 тыс. т. Он вырос почти на 8%.

Среди основных потребителей этой российской металлургической продукции в январе-апреле были: чугун - Италия - 167,7 тыс. т, ферросплавы - Нидерланды - 20,8 тыс. т, лом - Литва - 7,1 тыс. т.

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Напомним ЕС так и не ввел полноценные санкции на всю российскую металлопродукцию. В то же время металлургия является второй по объему денег промышленностью россии. К тому же металлургические компании напрямую обеспечивают российский ВПК своей продукцией.