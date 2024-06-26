В Украине пенсии назначаются по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца и за выслугу лет. Такие виды пенсий предусмотрены законом об общеобязательном государственном пенсионном страховании, рассказали в Пенсионном фонде Украины.
Каждый из этих видов пенсии назначается на определенный период:
- пенсия по возрасту – бессрочно;
- пенсия по инвалидности – на все время, пока лицу установлена инвалидность;
- пенсия в связи с потерей кормильца – на весь период, в течение которого иждивенец считается нетрудоспособным;
- пенсия за выслугу лет – бессрочно (выплата пенсии осуществляется при увольнении с работы, дающей право на такую пенсию).
В ПФУ подчеркнули, что выплата пенсии прекращается, когда завершается период, на который она назначена, или условие, от которого она зависит.
Случаи, в которых по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда прекращается выплата пенсии, определены ст. 49 закона об общеобязательном государственном пенсионном страховании.
В частности, выплата пенсии по решению территориальных органов ПФУ или по решению суда прекращается:
- если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;
- на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено ВРУ;
- в случае смерти пенсионера;
- в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;
- в других случаях, предусмотренных законом.
Так, в 2024 году указанная статья дополнена пунктом 21 следующего содержания: выплата пенсии прекращается по заявлению пенсионера о прекращении выплаты в связи с временным проживанием за границей.
Пенсии в Украине
Украинское законодательство предусматривает, что лицам, достигшим 70 лет, назначаются возрастные надбавки к пенсии. Размер такой доплаты зависит от возраста пенсионера и повышается каждые 5 лет.
Украинцы, которые не имеют достаточного страхового стажа для пенсии по возрасту, могут получать государственную социальную помощь. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Кабмина.