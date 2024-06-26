Пенсии могут отменить по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда.

В Украине пенсии назначаются по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца и за выслугу лет. Такие виды пенсий предусмотрены законом об общеобязательном государственном пенсионном страховании, рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Каждый из этих видов пенсии назначается на определенный период:

пенсия по возрасту – бессрочно;

бессрочно; пенсия по инвалидности – на все время, пока лицу установлена инвалидность;

на все время, пока лицу установлена инвалидность; пенсия в связи с потерей кормильца – на весь период, в течение которого иждивенец считается нетрудоспособным;

на весь период, в течение которого иждивенец считается нетрудоспособным; пенсия за выслугу лет – бессрочно (выплата пенсии осуществляется при увольнении с работы, дающей право на такую пенсию).

В ПФУ подчеркнули, что выплата пенсии прекращается, когда завершается период, на который она назначена, или условие, от которого она зависит.

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Случаи, в которых по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда прекращается выплата пенсии, определены ст. 49 закона об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

В частности, выплата пенсии по решению территориальных органов ПФУ или по решению суда прекращается:

если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено ВРУ;

в случае смерти пенсионера;

в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;

в других случаях, предусмотренных законом.

Так, в 2024 году указанная статья дополнена пунктом 21 следующего содержания: выплата пенсии прекращается по заявлению пенсионера о прекращении выплаты в связи с временным проживанием за границей.

Пенсии в Украине

Украинское законодательство предусматривает, что лицам, достигшим 70 лет, назначаются возрастные надбавки к пенсии. Размер такой доплаты зависит от возраста пенсионера и повышается каждые 5 лет.

Украинцы, которые не имеют достаточного страхового стажа для пенсии по возрасту, могут получать государственную социальную помощь. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Кабмина.

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