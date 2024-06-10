Выплаты пересчитают пенсионерам, которые продолжали работать после назначения пенсии.

В июне 2024 года значительная часть работающих пенсионеров начнет получать увеличенную пенсию. Увеличение выплат произойдет в связи с апрельским перерасчетом. Сумма для каждого пенсионера – индивидуальная.

В Кабмине пояснили, что по решению правительства, с 1 марта 2024 года пенсии проиндексированы на 7,96%. Также с 1 апреля определено проведение перерасчета пенсии пенсионерам, которые продолжают работать.

Выплаты пересчитают пенсионерам, которые после назначения/предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа или которые отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года. Работающим пенсионерам, которые получают пенсии за выслугу лет, такой перерасчет будет проведен, если они достигли пенсионного возраста.

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Перерасчет происходит, если на 1 марта 2024 года приобретенный стаж составляет не менее 24 месяца:

с учетом приобретенного страхового стажа;

с учетом заработка, с которого исчислена пенсия при ее назначении или предыдущем перерасчете, или, если целесообразно, с заработка, который человек получал, работая после назначения/предварительного перерасчета.

Если на 1 марта 2024 года приобретено менее 24 месяцев страхового стажа:

с учетом только приобретенного стажа;

заработная плата для исчисления пенсии не изменяется.

В то же время показатель зарплаты (дохода), который был учтен при назначении/предварительном перерасчете пенсии, не меняется. Сумма, на которую увеличивается пенсия, у каждого пенсионера индивидуальна, поскольку зависит от того, какой страховой стаж он имеет, и какой заработок получал в период работы.

Перерасчет проводится с 1 апреля 2024 года. А окончательные начисления будут осуществлены после получения сведений об уплате единого взноса за первый квартал. То есть, ориентировочно с июня пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы, начиная с 1 апреля.

Органы ПФУ осуществят перерасчет автоматически, без обращения пенсионера.

Пенсии в Украине

Граждане Украины, которые имеют право на разные виды пенсии (по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца), назначается один из этих видов по их выбору. Такие нормы предусмотрены ст. 10 закона об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Украинцы могут купить страховой стаж, чтобы в будущем иметь более высокую пенсию. Для этого даже не нужно посещать госучреждения – все можно сделать онлайн.

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