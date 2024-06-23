Возрастную надбавку назначают гражданам, если их пенсия ниже 10 340,35 грн.

Украинское законодательство предусматривает, что лицам, достигшим 70 лет, назначаются возрастные надбавки к пенсии. Размер такой доплаты зависит от возраста пенсионера и повышается каждые 5 лет.

Доплаты к основной пенсии человек получает с месяца, когда у него день рождения. Надбавки назначают автоматически, поэтому дополнительно обращаться в Пенсионный фонд Украины не нужно.

По данным ПФУ, предусмотрены следующие доплаты:

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лица от 70 до 74 лет включительно – до 300 гривень ежемесячно;

до 300 гривень ежемесячно; от 75 до 79 лет – до 456 гривень;

до 456 гривень; от 80 лет – до 570 гривень.

В то же время, возрастную надбавку не назначают гражданам, если их пенсия выше 10 340,35 грн.

Пенсии в Украине

Украинцы, которые не имеют достаточного страхового стажа для пенсии по возрасту, могут получать государственную социальную помощь. Речь идет о гражданах, которые имеют страховой стаж менее 15 лет. Они могут получать социальную помощь в 65 лет, если позволяет совокупный доход семьи.

В июне 2024 года значительная часть работающих пенсионеров начнет получать увеличенную пенсию. Увеличение выплат произойдет в связи с апрельским перерасчетом. Сумма для каждого пенсионера – индивидуальная.

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