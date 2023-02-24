Также группа наладила производство определенной продукции для защиты Украины.

В условиях полномасштабной войны в Украине группа "Метинвест" стала надежной опорой для военнослужащих, мирных жителей и своих сотрудников.

С 24 февраля 2022 года компания направила на помощь стране более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн – на нужды армии в рамках военной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова, говорится в отчете компании.

"2022 год стал серьезным вызовом для "Метинвеста" и Украины. Преодолеть новые вызовы как "Метинвесту", так и стране поможет сплоченность ради единой цели – победы. Мы не раз доказывали, что на металлургов, горняков и шахтеров можно положиться в трудные времена, что "Метинвест" может быть опорой Украины. И сейчас мы продолжаем работать там, где это возможно, наполнять бюджеты страны и регионов, платить налоги, обеспечиваем людей работой. В рамках Стального Фронта Рината Ахметова поддерживаем украинское войско. За год войны мы передали армии беспрецедентное для отечественного частного бизнеса количество дронов и бронежилетов. Мы готовы оказывать мощную поддержку и в дальнейшем, а после победы – восстанавливать страну", – заявил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

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За год войны "Метинвест" стал одним из крупнейших частных доноров украинского войска. Защитники страны получили от компании 25 тысяч касок и более 150 тысяч бронежилетов, поэтому каждый десятый бронежилет в армии произвел или закупил "Метинвест".

Также группа наладила производство определенной продукции для защиты Украины. Кроме спецстали для бронежилетов, предприятия производят специальные мобильные укрытия для укрепления окопов, бронированные щиты для операторов крупнокалиберного оружия, противотанковые ежи, шипованные цепи, мини-бастионы, саперные кошки для дистанционного разминирования территорий и другие вещи.

На сегодняшний день "Метинвест" отгрузил на фронт 123 мобильных укрытий. С начала войны из стали "Метинвеста" сделано более 80 тысяч противотанковых ежей. А из горячекатаного листа, который поставляет сбытовая компания Метинвест-СМЦ, изготавливают элементы жесткого защиты техники – внедорожников, медицинского транспорта, автомобилей коммунальных служб и другого оборудования, работающего в зоне обстрелов.

Собственными силами и в сотрудничестве с партнерами "Метинвест" выпускает полевые печки: около 5 тысяч этих изделий обогревают военных и жителей прифронтовых регионов. Также компания передает им твердое топливо, зимние униформы, термобелье и обувь. В частности, более 7 тысяч сотрудников компании, которые служат в рядах ВСУ, получили комплекты теплых вещей. На это направлено почти 12 млн грн.

Поддерживать связь и заряжать рации и телефоны украинским разведчикам и пограничникам помогают 273 генераторов и мультизарядных станций от "Метинвеста". А чтобы укрепить обороноспособность, компания передала защитникам 1,2 тысячи дронов: такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес. Кроме того, "Метинвест" передал бойцам почти 1 700 тепловизоров и 321 авто и "скорые". А для заправки машин предоставлено более 1,1 млн литров горючего.

Также "Метинвест" отправляет на фронт медицинские грузы. Спасать жизни раненых бойцов помогает более 31 тысячи турникетов и аптечек, другое медицинское оборудование и лекарства. А в сотрудничестве с благотворительным фондом PULSE группа способствует развитию тактической медицины в Украине. На организацию обучения военнослужащих в зоне боевых действий "Метинвест" направил почти 6,2 млн грн.

Чтобы не допустить гуманитарного кризиса в Украине, "Метинвест" в координации с Фондом Рината Ахметова запустил инициативу "Спасаем жизнь". Проект уже помог почти 425 тысячам людей – он предоставляет продукты питания, гигиенические средства, а также помогает пострадавшим в протезировании и психологической реабилитации.