Решение о предоставлении Бюро доступа к такой информации суд принял еще в сентябре.

Следственный судья Шевченковского районного суда Киева принял решение о предоставлении сотрудникам Бюро экономической безопасности доступа к информации обо всех украинцах, которые зарегистрированы и получают доходы на платформе OnlyFans.

Об этом говорится в соответствующем решении суда, принятом еще 20 сентября. Так, суд предоставил группе детективов Бюро временный доступ к информации "обо всех гражданах Украины и других лицах, проживающих на территории Украины, которые имеют зарегистрированные анкеты (созданные аккаунты) на платформе OnlyFans, а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, а также другую информацию (сведения) в отношении создателей платного контента, которая есть в распоряжении ГНС".

В СМИ сообщают, что после получения доступа к информации о таких пользователях, сотрудники БЭБ начали приходить к ним с обысками в рамках производства, открытого по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины (Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

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Юрист Леся Михайленко отметила, что с обысками приходили к тем моделям платформы, кто задекларировал свои доходы и уплатил налоги.

"БЭБ взял у ГНС список и теперь работает по списку моделей с OnlyFans, которые не имеют никакого отношения к делу от июля 2024 года. Судебные постановления на обыск основываются на сфабрикованных материалах следствия, где указаны нереальные суммы незадекларированных доходов, а также якобы существующая взаимосвязь с предыдущим делом. При этом ни слова об уплаченных налогах", – пишет юрист.

На ситуацию отреагировал народный депутат Ярослав Железняк. Он акцентировал, что "обыски и [статья] 212 для тех, кто заплатил налоги не ок. Не ок одновременно требовать платить налоги за порно и так же одновременно оставить уголовную ответственность за изготовление".

"Поэтому я очень надеюсь, что: БЭБ сейчас займутся чем-то другим. И эта досадная ситуация будет быстро пройдена. Все остальные, и здесь в первую очередь правоохранительный блок, тоже пока сдержит своих орлов, чтобы те не побежали по 301-й статье. Мы, депутаты, декриминализируем изготовление взрослого контента. Вроде бы все же для комитета готово. Все уплатят налоги и будут дальше заниматься своей работой. Каждый своей", – добавил нардеп.

Работа OnlyFans в Украине: другие новости

В декабре народный депутат Даниил Гетманцев сообщил, что 350 моделей Onlyfans подали декларации об имущественном состоянии и доходах, задекларировав 305,4 миллиона гривень дохода. Ими было уплачено 59 миллионов гривень НДФЛ и военного сбора.

Ранее нардеп Ярослав Железняк рассказывал, что в Верховной Раде продолжаются дискуссии по декриминализации порноиндустрии, в частности сервиса OnlyFans. Он также раскритиковал статью 302 УК Украины (Создание или содержание мест разврата и сводничество), назвав ее "достаточно идиотской" из-за возможности широкой трактовки.

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