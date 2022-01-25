Депутаты Одесского областного совета решили, что нынешняя территория предприятия на Французском бульваре не должна стать местом застройки.

25 января состоялось пленарное заседание десятой внеочередной сессии Одесского областного совета VIII созыва.

Как сообщает официальный сайт, в повестке дня было десять вопросов, среди которых – направление обращения депутатов по поводу приватизации Одесского завода шампанских вин в Фонд государственного имущества Украины и Министерства культуры и информационной политики. По мнению депутатов, приватизация не должна привести к строительству бизнес-центра или жилого комплекса в охранной зоне. Также депутаты отметили необходимость обеспечить сохранность памятников архитектуры, расположенных на территории завода.

Официальный сайт Одесского областного совета также приводит полный текст обращения депутатов к ФГИУ и МКИП. Среди прочего, в нем говорится, что поводом для обращения стала информация об аукционе по продаже объекта малой приватизации единого имущественного комплекса "Одесский завод шампанских вин", объявленный Региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по Одесской и Николаевской областям, который должен состояться 1 февраля 2022 года.

Депутаты поддержали необходимость аукциона, однако отметили, что известное многим одесситам здание завода, построенное в 1898-1900 годах, и въездная арка с ограждением 1898 года по проектам архитектора Бойша на Французском бульваре в городе Одесса, должны быть сохранены как памятники архитектуры, входящие в единый имущественный комплекс завода. Также депутаты отметили необходимость сохранения большой охранной зоны, где расположен объект, который приватизируется.

Депутаты также заявили, что в рамках конкурса следует учитывать стремление общины Одессы, что эта территория должна стать местом отдыха и культурного досуга одесситов и гостей города. Депутаты Одесского областного совета призвали руководство Фонда государственного имущества Украины и Министерства культуры и информационной политики Украины учесть такие интересы местной общины:

1. Сохранить имеющиеся договоры аренды и субаренды, которые позволят и дальше развивать культурный центр, созданный в памятнике архитектуры на территории Одесского завода шампанских вин.

2. Не допустить строительства бизнес-центра или жилой недвижимости в охранной зоне и обеспечить сохранность памятников архитектуры, расположенных на территории Одесского завода шампанских вин.

3. Поддержать уже принятые меры Культурно-образовательного учреждения "Музей современного искусства в г. Одессе" по созданию на территории Одесского завода шампанских вин уникального культурного центра.

"Поэтому призываем всех, от кого зависят условия использования объекта приватизации после его приобретения частным инвестором, отреагировать на это обращение, чтобы его результаты отвечали прежде всего интересам общины города Одессы и всей Одесской области", - говорится в обращении депутатов Одесского областного совета.

Справка: Одесский завод шампанских вин является одним из старейших и самых известных предприятий Одессы. Именно здесь началась история производства игристого вина в Украине, которое было достойно оценено и признано в мире еще в начале двадцатого столетия. С 2018 года производство винной продукции на заводе остановлено. На территории Одесского завода шампанских вин действует Культурно-образовательное учреждение "Музей современного искусства в г. Одессе" и Общественная организация "Институт развития Одессы", а в ближайшем будущем здесь начнут работу "Одесская местная общественная организация "Центр развития" и Общественная организация "Центр развития искусств", на базе которых ведется активная работа по созданию новой современной культурной институции "Дом художника", которая должна стать важным очагом культурной жизни Одессы, местом отдыха и культурного досуга.