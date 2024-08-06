Обвал фондовых рынков 5 августа отразится на глобальной экономике, частью которой является Украина. Учитывая то, что украинская экономика недостаточно интегрирована в международную торговлю акциями, то не стоит ожидать большого негативного эффекта.
Главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус в комментарии "Громадське радіо" отметил, что эффект от падения акций в Японии в Европе вызвало падение на уровне 3% - в пределах статистической погрешности.
По его словам, главным опасением является не то, как эта ситуация скажется на Украине, ведь она недостаточно внедрена в международный фондовый рынок, а то, как Россия использует это падение фондовых рынков против Украины.
"Но я не ожидаю большого удара по Украине или процессов помощи Украине", - указал эксперт.
Глобальный обвал фондовых рынков - последние новости
Десятки крупнейших компаний мира потеряли сотни миллиардов долларов в результате падения мировых фондовых рынков. Причиной резкого обвала стал рост опасений по поводу вероятной рецессии в США. Американский фондовый рынок открылся в красной зоне.
На следующий день ситуация немного стабилизировалась и на рынки вернулось шаткое подобие спокойствия.