Чем больше будет вес посылки, тем дешевле обойдется ее доставка.

"Новая почта" изменила тарифы на доставку посылок из иностранных интернет-магазинов через сервис NP Shopping – теперь чем больше вес заказа, тем меньше нужно будет платить за его доставку.

Об этом сообщила прес-служба компании.

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"Учитывая рост интереса украинских покупателей к зарубежному онлайн-шопингу, компания предложила выгодные условия тарификации: чем больше вес заказа, тем дешевле обходится его доставка", – говорится в сообщении.

Например, доставка посылки из американских интернет-магазинов весом до 1 кг обойдется клиенту в 5 долларов за 500 грамм, от 1 до 5 кг - 3,8 доллара, а посылки весом более 5 кг будут доставляться за 3,6 доллара за 500 грамм.

Обновленные тарифы будут касаться доставки из интернет-магазинов всех стран, представленных на платформе NP Shopping. Сейчас это США, Китай, Турция, Германия, Польша и Великобритания.

"Новая почта": что необходимо знать

Компания "Новая почта" основана в 2001 году как оператор экспресс-доставки документов, посылок и грузов в любую точку Украины. Компания имеет более 8 тыс. отделений по всей Украине.

5 октября 2021 года появилась информация о том, что "Новая почта" запускает собственную авиакомпанию.

Автор: Анна Нагорная