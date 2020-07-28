Таможня и Налоговая объединят свои информационные системы

Теперь при постановке на учет в ГНС лица, осуществляющего операции с товарами, будут предоставляться сведения из Единого банка данных юридических лиц...

Государственная таможенная служба и Государственная налоговая служба интегрируют свои информационно-телекоммуникационные системы и другие информационные ресурсы для предоставления качественных е-сервисов плательщикам.

Об этом сообщает пресс-служба Налоговой.

Зачем нужна интеграция

"Так, для упрощения ведения таможенной службой реестра лиц, осуществляющих операции с товарами, что входит в состав Единой автоматизированной информационной системы органов Гостаможслужбы, сегодня в автоматизированном режиме обеспечивается взаимодействие Реестра с Единым банком данных о налогоплательщиках-юрлицах и Государственным реестром физлиц - плательщиков налогов, которые ведутся ГНС", - говорится в сообщении.

Что изменится

Теперь при постановке на учет в ГНС лица, осуществляющего операции с товарами, будут предоставляться сведения из Единого банка данных юридических лиц и/или ДРФО и Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц.

Хронология событий

В 2019 году в Украине стартовала масштабная реформа налоговой и таможни, которая стала возможна благодаря реорганизации Фискальной службы путем ее разделения на два ведомства. Руководители новых структур обещали, что украинцы почувствуют изменения уже в наступившем году. Среди них оплата всех налогов онлайн, ликвидация контрабанды и очередей на таможне.

24 апреля 2020 года на внеочередном заседании Кабинет министров Украины уволил руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова, а также ряд их заместителей.

После этого министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о рестарте Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы и потере доверия к уволенным руководителям.

В тот же день правительство объявило конкурс на должность председателя Государственной налоговой службы, отбор кандидатов был запланирован на 28 апреля.

Работа двух ведомств подверглась критике из-за провала по выполнению доходной части госбюджета.

27 апреля 2020 года глава Минфина Сергей Марченко заявил о том, что Министерство финансов Украины намерено в ближайшее время обнародовать концепцию реформирования налоговой и таможенной служб с учетом пожеланий бизнеса, экспертов и общественности.

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