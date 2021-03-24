Вступило в силу решение СНБО от 11 марта 2021 "О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018" О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей".

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 11 марта о возврате ПАО "Мотор Сич" в государственную собственность.

Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на его официальном сайте.

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"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года "О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей", введенного в действие Указом президента Украины от 6 марта 2018 №58", - сказано в тексте указа.

Контроль за выполнением решения СНБО президент возложил на секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Национализация "Мотор Сичи"

11 марта СНБО принял решение о возвращении "Мотор Сичи" в государственную собственность. В Верховной Раде готовят законопроект о национализации предприятия.

Ранее Шевченковский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор Сич".

"Мотор Сич"

Компания "Мотор Сич" является одним из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование.

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Автор: Дмитрий Шварц