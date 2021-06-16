При открытии счета можно предъявлять е-свидетельство о рождении и данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика.

Национальный банк Украины разрешил открывать счета в банках с помощью электронных паспортов (внутреннего и заграничного), а также е-свидетельства о рождении в мобильном приложении для оцифрованных документов и услуг "Дія".

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

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"Национальный банк Украины разрешил открывать счета в банках с помощью электронного паспорта, паспорта для выезда за границу и свидетельства о рождении в приложении "Дія", - написал он.

По его словам, регулятор, в частности, разрешил при открытии счетов с помощью приложения предъявлять банковскому работнику е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу, е-свидетельство о рождении и данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика.

Цифровые продукты "Дія"

В мае Минцифры представило ряд новых цифровых продуктов, среди которых смена места регистрации онлайн, цифровая подпись в "Дія", онлайн-регистрация имущественных прав, возможность подачи внутренне перемещенным лицом заявления о намерении получить льготный кредит на жилье, замена водительского удостоверения и прочее.

Правительство определило диджитализацию страны как одну из основных задач работы, ключевую роль отведя порталу "Дія" как платформе взаимодействия гражданина и государственных органов власти.

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Автор: Павел Степанец