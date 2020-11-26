При осуществлении кассовых операций для идентификации и верификации клиента банки смогут использовать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении "Дія".

Национальный банк Украины осовременил ряд норм, связанных с проведением кассовых операций банков и инкассаторских компаний.

Как сообщила пресс-служба регулятора, отныне при осуществлении кассовых операций для идентификации и верификации клиента или его представителя банки смогут использовать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении "Дія".

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Также упрощается процедура принятия банками на исследование сомнительных относительно подлинности и платежности банкнот и монет национальной валюты и сомнительных относительно подлинности банкнот иностранной валюты. Отмечается, что в соответствующей справке вместо паспортных данных клиент должен предоставить контактную информацию (номер телефона и/или адрес электронной почты).

Кроме того, на инкассаторские компании будут распространяться отдельные требования, которые ранее касались только банков. Речь идет о необходимости изъятия и передачи сомнительных банкнот для проведения исследований в Национальный банк, а также изъятия и передачи банкнот, окрашенных специальным раствором вследствие несанкционированного вмешательства в спецустройство для хранения ценностей, в правоохранительные органы.

Согласно сообщению, соответствующее постановление НБУ "Об утверждении изменений к инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине" вступает в силу с 1 декабря 2020 года.

Хронология событий

21 апреля Министерство цифровой трансформации запустило официальный веб-сайт company.diia.gov.ua государственной IT-компании Diia Company. В начале апреля Минцифры запустило в открытый доступ портал государственных услуг «Дія».

В июне вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Европейский Союз планирует предоставить Министерству цифровой трансформации 25 млн долл. на 5 лет на развитие проектов диджитализации в Украине.

23 июля 2020 года стало известно о том, что Министерство цифровой трансформации работает над внедрением финансового мониторинга виртуальных активов, который будет необходим в случае легализации Верховной Радой таких активов.

31 августа 2020 года стало известно о том, что Рада может создать в Украине виртуальную экономическую зону.

3 августа 2020 года стало известно о том, что Министерство цифровой трансформации разрабатывает единую онлайн-платформу взаимодействия органов исполнительной власти и институтов гражданского общества "ВзаємоДія", целью которой является внедрение онлайн-инструментов взаимодействия граждан и власти.

26 ноября 2020 года пресс-служба Министерства цифровой трансформации сообщила о том, что Евросоюз в рамках проекта EU4DigitalUA выделит 9,6 млн евро на улучшение правительственной цифровой инфраструктуры и системы электронных услуг. Это первый транш из запланированных 25 млн евро, которые ЕС планирует предоставить Украине на проекты цифровой трансформации.

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Автор: Екатерина Жирий