Сотрудники компании Microsoft получат денежное вознаграждение за работу во время пандемии коронавируса.
Об этом сообщает CNBC.
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Как сообщает издание, карантинный бонус составит 1500 долл.
На выплату вознаграждения из бюджета компании будет выделено около 200 млн. долл.
Планируется, что выплату будут проводиться в период с июля по август.
Как отметили в компании, на получение вознаграждения могут рассчитывать сотрудники, которые начали работу в компании до начала пандемии, то есть до 31 марта 2021 года.
На сотрудников дочерних компаний Microsoft — GitHub, LinkedIn и Zenimax, а также сотрудников уровня вице-президентов компании выплаты распространяться не будут.
Как пишет издание, Microsoft пытается остановить волну массовых увольнений, после сообщения о том, что по окончании пандемии сотрудникам придется вернуться в офисы.
Microsoft и вакцинирование
4 июня 2020 года американский миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс рассказал о том, собирается ли он "чипировать" человечество через вакцины.
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