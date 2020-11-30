Церемония прошла онлайн в прямом эфире на YouTube в формате ТВ-шоу как маскарад.

26 ноября в Киеве состоялась церемония награждения победителей второго Всеукраинского рейтинга юридического рынка LIGA ZAKON AWARDS 2020. Мероприятие инициировала компания ЛІГА:ЗАКОН. Церемония прошла онлайн в прямом эфире на YouTube в формате ТВ-шоу как маскарад.

Благодаря диджитализации Рейтинга и его церемонии, каждый зритель трансляции также смог примерить дизайнерскую диджитал маску в Facebook и Instagram, приобщиться к digital-маскараду и в прямом эфире узнать имена лучших на юррынке Украины.

Посмотреть трансляцию можно было по этой ссылке.

Особенностью этого Рейтинга была его максимальная автоматизация и использование SMART-DATA-анализа на основе искусственного интеллекта для определения лучших на юридическом рынке Украины.

Марина Бондаренко, председатель совета директоров компании ЛИГА:ЗАКОН в видеообращении к участникам Рейтинга отметила: «Мы полностью выполнили свои обязательства, которые давали в прошлом году о том, что Рейтинг будет объективным, прозрачным и инновационным и благодаря этому существенно отличаться от прошлогоднего рейтинга и всех подобных рейтингов, которые происходят в Украине. Определять победителей наряду с профессиональным жюри будет искусственный интеллект на основе алгоритмов SMART-DATA-анализа. Мы обещали, мы - сделали».

Объектами SMART-DATA-анализа стали 4685 юридических фирм.

Совокупный доход юридического рынка Украины в 2018 году составил 6,33 млрд грн, в 2019 — 8,65 млрд грн. Деление юридических фирм по количеству связанных юридических лиц: 23,7% - 1 юрлицо, 22,6% - 2 юрлица, 19,5% - 3-5 юрлиц, 18,3% - 6-9 юрлиц, 15,9 % - 10+ юрлиц.

Деление юридических фирм по количеству сотрудников: 100 и более - 6%, 50-99 сотрудников - 13%, 20-49 сотрудников - 34%, 10-19 сотрудников - 78%. Менее 10 сотрудников имеют 4 554 юридические фирмы. Количество упоминаний юридических фирм в СМИ в 2019 году составила 14 640, за январь - ноябрь 2020 – 11 669.

«По сравнению с 2018 годом в 2019 году рост юридического рынка составил 36,7%, но в 2020-м, по предварительным данным SMART-DATA-анализа, ожидается некоторый спад. Для объективной оценки юридического рынка важно поддерживать актуальность данных и расширять их полноту», - говорит Валерий Решетняк, директор LegalTech-бизнеса ЛИГА:ЗАКОН.

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Специальную премию "ОППОНЕНТ АКУЛА" забрали ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры" и ЮФ "Ильяшев и Партнеры". Победителей в этой категории выбирали сами участники рынка.

"МЕДИАПРИЗНАНИЕ ГОДА" - Sayenko Kharenko. При оценке победителей в этой категории были учтены медиа активность юридической компании и тональность упоминаний о ней.

Объективность Методологии оценки номинантов и определения победителей подтверждена наблюдателями от известной в Украине и мире компании Baker Tilly.

Полный список победителей можно посмотреть тут.

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Автор: УНИАН