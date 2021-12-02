Цены на железную руду в первую очередь зависят от ситуации в Китае.

На мировых рынках в 2021 году, после достижения рекордных показателей, произошло более чем двукратное падение цен на железную руду.

Об этом в комментарии "МинПрому" рассказал экономист Борис Кушнирук.

"Мы видим, что железная руда после пиковых показателей, которые были в этом году (220 долл./тонну), опустилась весьма существенно – до менее чем 100 долларов за тонну", – отметил эксперт.

При этом эксперт подчеркнул, что мировые цены на железную руду в первую очередь зависят от ситуации в Китае. А, по его мнению, потребность в железной руде на китайском рынке не будет столь большой, как она наблюдалась на пике цен в текущем году.

"Пекин будет проводить более осторожную экономическую политику, в том числе чтобы не подрывать свою энергетическую стабильность, потому что запуск всех металлургических предприятий стал в том числе одним из факторов, который спровоцировал энергетические проблемы в стране", – пояснил Кушнирук.

Также он отметил, что на сегодняшний день Китай увеличил добычу угля, однако энергетический кризис в стране продолжается и, соответственно, потребность в железной руде снизится.

Напомним, ранее аналитики агентства Fitch снизили прогноз мировых цен на железную руду в 2022 году до 90 долл. за тонну с последующим уменьшением до 70 долл. за тонну в 2025 году.

Автор: Григорий Бондарь