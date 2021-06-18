Дефицит чипов возник из-за того, что спрос на них превысил уровни, прогнозируемые до пандемии.

Мировые производители автомобилей и электроники несут убытки из-за дефицита полупроводников.

Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что дефицит чипов возник из-за того, что спрос на них превысил уровни, прогнозируемые до пандемии. Локдауны стимулировали рост продаж ноутбуков до самого высокого уровня за десятилетие.

Также резко выросли продажи бытовой техники - от телевизоров до очистителей воздуха, которые теперь производятся с индивидуальными микросхемами.

"Из-за дефицита полупроводников автопроизводители сократили производство, производители электроники задерживают поставки товаров, а провайдеры широкополосного доступа не могут подключать интернет-маршрутизаторы", - говорится в материале.

Ожидается, что из-за нехватки чипов продажи производителей авто в этом году сократятся на $110 миллиардов, при этом производство автомобилей сократится на 3,9 миллиона, или около 4,6% от прогнозируемого общего объема.

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По мере распространения мобильных сетей 5G, стимулирующих спрос на потоковую передачу видео и игр с большим объемом данных, а также с учетом того, что многие люди работают из дома, потребность в более мощных и энергоэффективных чипах будет только расти, сообщает Bloomberg.

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Автор: Александр Топчий