Антирейдерская комиссия Минюста фактически совершила первый шаг к тому, чтобы заблокировать рейдерский захват оптового рынка "Столичный".

Министр юстиции Денис Малюська попытку захватить рынок "Столичный" признал рейдерским захватом и отменил незаконную перерегистрацию компании.

Как пишет "Обозреватель", Антирейдерская комиссия Минюста фактически совершила первый шаг к тому, чтобы заблокировать рейдерский захват оптового рынка "Столичный". По данным СМИ, схема, которая массово использовалась в Украине вот уже несколько лет под личным контролем бывшего главы Минюста Павла Петренко и юриста Андрея Довбенко, которого называют "главным рейдером Украины".

Как пишут журналисты, Петренко вместе с Довбенко десятки предпринимателей обвиняли в "крышевании" и содействии "отжиму" их бизнеса. Каждый раз работала одна и та же схема: в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей черные регистраторы на основании фальшивых документов вносили изменения и компанию просто переписывали на других людей. То есть, таким образом просто воровали бизнес.

Эта же схема сработала и с рынком "Столичный", пишет СМИ и приводит хронологию событий:

– в выходной день, в субботу, нотариус Нино Барамия, нарушая все инструкции и без проверки документов, ввела нового участника в уставной капитал "Аграрного маркетингового центра" (АМЦ), которому принадлежит 77,5% рынка;

– ранее судья Макаровского суда Наталья Мазка – несмотря на то, что рынок находится в Киеве, а компании зарегистрированы в других населенных пунктах – не заслушав настоящих владельцев "Столичного", приняла решение узаконить фиктивную сделку и передать долю в АМЦ посторонней компании;

– за несколько недель до этого связанные с собственницей Stolitsa Group Владой Молчановой офшорные компании "Переблю", "Намбел Холдингс ltd" "нарисовали" компании "Гудлайт" долг и подписали фиктивное мировое соглашение, вследствие чего мошенникам досталась часть "Гудлайта" в АМЦ;

– настоящие собственники рынка "Столичный" узнали о таком решении суда только спустя месяц, когда в выходной день, 12 декабря, Нино Барамия перерегистрировала компанию, которая владеет рынком;

– 14 декабря, уже после рейдерской атаки, регистратор Сергей Иванисик внес запрет на изменения регистрации, в результате вернуть компанию стало невозможно. Примечательно, что компания находится в Киеве, а регистратор прописан в селе БелобожницаЧертковского района Тернопольской области.

"Вся процедура на каждом этапе происходила с десятками вопиющих нарушений: решение суда не публиковалось неделями, лишая мажоритарных собственников рынка возможности на апелляцию; представителя компании, которая организовала рейдерский захват, нашли в Крыму, он даже не пересекал "границу" с материковой частью страны – то есть это был откровенный "фунт", на которого и в суд подать не получится", – говорится в публикации.

По данным журналистов, все действующие лица в описанном рейдерстве связаны между собой. Нино Барамия – переселенка из Крыма, где муж Влады Молчановой Сергей Коровченко работал министром юстиции автономии. Там же нашли и представителя компании-рейдера, а судья Наталья Мазка переехала в Киев из Луганской области, уроженцем которой является Коровченко.

Как сообщили журналистам сотрудники рынка "Столичный", министр юстиции Денис Малюська лично подписал заключение комиссии, которая отменила действия "черного нотариуса" Барамии. "Мы подали жалобу в понедельник и буквально за сутки анти рейдерская комиссия при Министерстве юстиции рассмотрела ее. Лично министр Денис Малюська подписал заключение и уже отменили незаконную перегистрацию компании. Мы очень благодарные за такое оперативное и законное решение", – отметили работники рынка.

В то же время, по информации журналистов, схему рейдерского захвата рынка "Столичный" лично покрывал нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко (который также известен как "Коля Оболонский").

Как отмечают юристы "Столичного", решения анти рейдерской комиссии Минюста достаточно, чтобы правоохранители активно начали расследовать работу группы рейдеров во главе с Владой Молчановой и ее супругом Сергеем Коровченко. Однако в "Столичном" считают, что Молчанова готова пойти на все, чтобы завладеть предприятием.

"Обозреватель" публично обратился в Национальную полицию, Службу безопасности Украины и Генеральную прокуратуру с требованием взять под контроль расследование одной из самых громких попыток рейдерства в стране – рынка "Столичный".

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Автор: УНИАН