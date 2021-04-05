Три государственных реестра Минюста переведены на новую платформу.
Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.
Читайте такжеМинюст обжаловал отмену нового украинского правописания
Он отметил, что на новую платформу UnityBase 64 (UB64) переведены три реестра: Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП), Автоматизированная система исполнительного производства (АСИП), Государственный реестр обременений движимого имущества (ГРОДИ).
"Наконец имеем хорошую новость: все упомянутые реестры переехали с 32-разрядной платформы Unity Base на новую, 64-разрядную Unity Base Justice x64", - написал малюська.
По его словам, перевод реестров на новую платформу будет способствовать тому, что они будут работать быстрее.
"Это означает существенное увеличение производительности, повышение отказоустойчивости и новые современные инструменты для разработки. Короче говоря, должна летать", - добавил министр.
Малюська также предупредил о возможных сбоях в работе госреестров.
"Как и в любом новом продукте, возможны временные неудобства или детские болезни, которые обещаем оперативно устранять", - написал он.
Что этому предшествовало
В сентябре 2019 года Кабинет министров Украины утвердил постановление о деятельности Министерства цифровой трансформации, которое также регламентирует его полномочия и сферы компетенции.
1 июня 2020 года Кабинет министров поддержал постановление, которое наделяет Министерство цифровой трансформации правом формировать государственную политику в сферах цифровых инноваций и электронного документооборота.
8 августа 2020 года появилась информация о том, что Министерство цифровой трансформации планирует сократить количество государственных реестров, чтобы решить проблему дублирования данных в разных реестрах и улучшить их защиту.
Главные новости Украины и мира на утро 5 апреля
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram