В связи с этим министр юстиции Денис Малюська предупредил граждан о возможных сбоях в работе государственных реестров.

Три государственных реестра Минюста переведены на новую платформу.

Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

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Он отметил, что на новую платформу UnityBase 64 (UB64) переведены три реестра: Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП), Автоматизированная система исполнительного производства (АСИП), Государственный реестр обременений движимого имущества (ГРОДИ).

"Наконец имеем хорошую новость: все упомянутые реестры переехали с 32-разрядной платформы Unity Base на новую, 64-разрядную Unity Base Justice x64", - написал малюська.

По его словам, перевод реестров на новую платформу будет способствовать тому, что они будут работать быстрее.

"Это означает существенное увеличение производительности, повышение отказоустойчивости и новые современные инструменты для разработки. Короче говоря, должна летать", - добавил министр.

Малюська также предупредил о возможных сбоях в работе госреестров.

"Как и в любом новом продукте, возможны временные неудобства или детские болезни, которые обещаем оперативно устранять", - написал он.

Что этому предшествовало

В сентябре 2019 года Кабинет министров Украины утвердил постановление о деятельности Министерства цифровой трансформации, которое также регламентирует его полномочия и сферы компетенции.

1 июня 2020 года Кабинет министров поддержал постановление, которое наделяет Министерство цифровой трансформации правом формировать государственную политику в сферах цифровых инноваций и электронного документооборота.

8 августа 2020 года появилась информация о том, что Министерство цифровой трансформации планирует сократить количество государственных реестров, чтобы решить проблему дублирования данных в разных реестрах и улучшить их защиту.

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Автор: Надя Пришляк