Министерство планирует обновить все нормы до 2025 года.

Министерство развития громад и территорий в этом году планирует обновить более 30 государственных строительных норм, что составляет почти треть от всех действующих сегодня норм.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своем сайте.

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Отмечается, что это станет возможным благодаря бюджетному финансированию научных исследований и работ по нормированию и стандартизации на сумму 54 млн грн.

В частности, в этом году Минрегион разработает 4 новые строительные нормы на замену строительным нормам и правилам, которые были приняты еще в 80-х годах прошлого века, в том числе по проектированию и строительству аэродромов, промышленных зданий и сооружений.

Также по меньшей мере треть от общего объема финансирования министерство планирует направить на работы по стандартизации в строительстве, в частности на создание до 20 национальных стандартов, направленных на обеспечение внедрения BIM-технологий (технологий строительного информационного моделирования); до 60 гармонизированных европейских «подрегламентных» стандартов относительно строительной продукции; до 30 национальных стандартов по энергоэффективности и более 20 других национальных стандартов, которые раскрывают положения государственных строительных норм.

Заместитель министра развития громад и территорий Наталья Козловская сообщила, что министерство планирует обновить все нормы до 2025 года.

«К 2025 году, при условии соответствующего ежегодного финансирования, министерство планирует полностью обновить государственные строительные нормы. Кроме того, Минрегион осуществит выполнение 13 научных разработок по приоритетным направлениям в сферах строительства, пространственного планирования территорий и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства», - цитирует пресс-служба ее слова.

Что этому предшествовало

В феврале 2021 года Кабинет министров утвердил Концепцию внедрения технологий строительного информационного моделирования в Украине, а также план мероприятий по ее реализации.

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Автор: Павел Степанец