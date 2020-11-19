По словам министра финансов, год был сложным, но все могло быть еще хуже.

Прогноз падения валового внутреннего продукта (ВВП) Украины к концу 2020 года будет соответствовать ожидаемому на начало этого года уровню - ниже 5%.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе ежегодного собрания Европейской Бизнес Ассоциации министр финансов Сергей Марченко.

«Несмотря на то, что этот год сложный по всем параметрам и экономическая динамика сложная не только в нашей стране. Наша страна находится в нижней медиане групп государств, которые пострадали. Есть надежды, что прогноз падения ВВП будет соответствовать тем прогнозным показателям, которые мы закладывали в начале года. Это будет меньше 5%. Сейчас есть все основания ожидать такую динамику", - сказал он.

По его словам, 2020 год был для экономики Украины сложным, но наша страна не понесла тех потенциальных потерь, которые могла бы понести.

Падение украинской экономики

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам девяти месяцев 2020 года замедлилось до 5,5% после падения на 5,8% по итогам января-августа.

По итогам года Минэкономики оставляет неизменным прогноз по сокращению ВВП на уровне 4,8%, в том числе сокращение ВВП в IV квартале на уровне 3,0%, при условии, что ситуация с уровнем заболеваемости до конца года как в мире, так и внутри страны значительно не ухудшится и соответственно не произойдет усиление превентивных мер (не будет восстановлен длительный жесткий карантин на значительной территории страны/стран).

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Автор: Дмитрий Захаров