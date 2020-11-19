Прогноз падения валового внутреннего продукта (ВВП) Украины к концу 2020 года будет соответствовать ожидаемому на начало этого года уровню - ниже 5%.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе ежегодного собрания Европейской Бизнес Ассоциации министр финансов Сергей Марченко.
«Несмотря на то, что этот год сложный по всем параметрам и экономическая динамика сложная не только в нашей стране. Наша страна находится в нижней медиане групп государств, которые пострадали. Есть надежды, что прогноз падения ВВП будет соответствовать тем прогнозным показателям, которые мы закладывали в начале года. Это будет меньше 5%. Сейчас есть все основания ожидать такую динамику", - сказал он.
По его словам, 2020 год был для экономики Украины сложным, но наша страна не понесла тех потенциальных потерь, которые могла бы понести.
Падение украинской экономики
- Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам девяти месяцев 2020 года замедлилось до 5,5% после падения на 5,8% по итогам января-августа.
- По итогам года Минэкономики оставляет неизменным прогноз по сокращению ВВП на уровне 4,8%, в том числе сокращение ВВП в IV квартале на уровне 3,0%, при условии, что ситуация с уровнем заболеваемости до конца года как в мире, так и внутри страны значительно не ухудшится и соответственно не произойдет усиление превентивных мер (не будет восстановлен длительный жесткий карантин на значительной территории страны/стран).
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