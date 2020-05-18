Минэкономики запустило сайт для проверки безопасности непищевой продукции
Министерство экономического развития, сельского хозяйства и торговли запустило всеукраинскую онлайн-базу непищевой продукции «Увага», с помощью которой можно проверить безопасность той или иной продукции.
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Об этом сообщила пресс-служба министерства.
База включает такие категории: детские товары, строительные материалы, промышленные изделия и оборудование, топливо, медицинские изделия, моющие средства, электрические и электронные приборы, пиротехнические изделия.
Согласно сообщению, сайт имеет три категории: потребителям, бизнесу и органам рыночного надзора.
Кроме того, на сайте всеукраинской базы непищевой продукции «Увага» можно узнать, как безопасно покупать товары онлайн, что делать в случае приобретения опасной продукции, куда обращаться в случае нарушения прав покупателя, какие документы нужны для продажи товаров на рынке Украины.
В министерстве подчеркнули, что на сайте также указаны контактные данные всех органов рыночного надзора и сферы их полномочий.
Как сообщал УНИАН, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разрабатывает изменения в законодательство, направленные на поддержку отечественного производителя, для чего будет изменена работа системы публичных закупок Prozorro.