Предприятия начали производство новой марки стали S500ML – это высокопрочный прокат для строительства и машиностроения.

В 2020 году предприятия группы «Метинвест» начали выпускать продукцию по новому стандарту DNV GL 2019. Это современный высокопрочный прокат для машиностроения и строительства

В материале на сайте компании отмечается, что для производства проката с дополнительными требованиями к химическому составу группа получила сертификат от международного сертификационного сообщества Det Norske Veritas и Germanischer Lloyd.

В компании отметили, что новый стандарт ужесточает требования к качественным характеристикам в пользу улучшения свариваемости сталей. Поэтому многие марки высокопрочного проката предприятия группы производили, используя современные технологии производства стали (в частности, термомеханическую прокатку). В 2020 году заказчики получили 30 тысяч тонн такой продукции.

Так, «Метинвест» начал производство новой марки стали S500ML – это высокопрочный прокат для строительства и машиностроения. Продукт производится по методу термомеханической прокатки и имеет лучшую свариваемость по сравнению с марками аналогичной прочности.

Справка. Металлургические предприятия группы «Метинвест» в 2020 году освоили производство 54 новых видов продукции. Больше всего новых продуктов освоено в сегменте толстолистового и горячекатаного рулонного проката. Также новинки появились в категориях холоднокатаного рулона, оцинкованного рулона, полуфабрикатов и труб.

Лидирует по количеству новой продукции комбинат «Азовсталь», за ним следует ММК им. Ильича, а замыкает тройку «Запорожсталь».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН