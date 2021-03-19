За 2020-й "Метинвест" выплатил более 22 млрд грн налогов в бюджеты различных уровней.

"Метинвест в 2020 году отказался от предложенных государством из-за пандемии COVID-19 налоговых каникул.

Об этом заявил гендиректор группы Юрий Рыженков в эфире телеканала "Украина 24".

Он объяснил этот шаг: по словам Рыженкова, таким образом коммунальщики смогли лучше подготовиться к пандемии, закупить медоборудование и защитные средства для врачей.

Читайте также"Метинвест" продемонстрировал рост в кризисном 2020-м благодаря масштабным улучшениям системы оперэффективности - гендиректорТак, за 2020-й "Метинвест" выплатил более 22 млрд грн налогов в бюджеты различных уровней и стал одним из крупнейших налогоплательщиков Украины.

Гендиректор "Метинвеста" заявил, что компания приняла решение выплатить налоги в Кривом Роге, где расположены предприятия группы, наперед.

"Общая предоплата составила более 110 млн грн, из которых только в бюджет Кривого Рога поступило 78 млн грн", - отметил Рыженков.

Телеканал отмечает, что группа "Метинвест" платит большие налоги в регионах своего присутствия. Компания - один из главных налогоплательщиков в Мариуполе, Запорожье, Кривом Роге, Покровске, Каменском и Авдеевке.

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Автор: Иван Бойко