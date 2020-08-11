McDonald’s подает в суд на своего бывшего гендиректора - СМИ

В компании утверждают, что перед увольнением прошлой осенью Истербрук солгал совету директоров о служебных романах с сотрудниками.

Американская корпорация McDonald’s обратилась в суд с иском, в котором требует вернуть десятки миллионов долларов, выплаченных бывшему гендиректору Стиву Истербруку.

Об этом пишет Wall Street Journal.

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В компании утверждают, что перед увольнением прошлой осенью Истербрук солгал совету директоров о служебных романах с сотрудниками.

Причина увольнения

Истербрук был уволен, когда стало известно о его отношениях с коллегой. В ходе внутреннего расследования, проведенного в компании, стало известно, что пара обменивалась текстовыми и видеосообщениями. Наличие физического сексуального контакта с кем-либо из сотрудников McDonald’s Истербрук отрицал. Так как компания уволила его, не предъявив никаких претензий, он получил выходное пособие и другие выплаты.

Результаты расследования

В июле в McDonald’s поступила анонимная информация об отношениях Истербрука с коллегой. Расследование возобновили. Выяснилось, что у Истербрука были сексуальные отношения еще с тремя коллегами по работе. Согласно иску, он уничтожил свидетельства об этом.

Как говорится в иске, компания обнаружила десятки фотографий и видео сексуального характера с участием в том числе сотрудников McDonald’s. Истербрук отправлял их с корпоративной электронной почты на личную почту Hotmail.

Также стало известно, что Истербрук одобрил выплату вознаграждения в виде акций на сумму сотни тысяч долларов коллеге, с которой у него был роман.

Истербрук занимал пост гендиректора McDonald’s c марта 2015 года.

Предыдущие иски McDonald’s

В сентябре 2014 года корпорация McDonald's подала восемь исков к Пенсионному фонду России в связи с отказом фонда принимать отчетность сети ресторанов быстрого питания, по этой причине пенсии тысяч сотрудников в России не были сформированы вовремя.

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