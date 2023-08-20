Стало очевидным (окончательно), что россия не в состоянии самостоятельно осваивать космос.

Без украинских ученых и инженеров (начиная с житомирянина Королева), без украинских предприятий, построенных украинцами и с преимущественно украинским персоналом (днепровские Южмаш и КБ "Южное", харьковский Хартрон, львовский Электрон, черкасские Фотоприбор, Завод радиодеталей и Ротор, горловский Энергомеханический завод и десятки других), без украинских техникумов и институтов, а также университетских факультетов на их базе (КИИГА (теперь НАУ), ХАИ, КПИ, ЛП, ЧИТИ (теперь ЧНТУ), ЗПУ, ДГУ (ныне ДНУ) и многочисленных военных училищ и вузов Воздушных сил), которые составляли основу и фундамент космической, ракетной и гражданской авиационной отраслей ссср, российская федерация ожидаемо оказалась неспособной не то, что развивать - даже воспроизводить в рабочем виде технологии 60-летней давности.

То, что удалось американцам и немцам (не будем умалять вклад Вернера фон Брауна в американские космические достижения) 60 лет назад - доставка живых людей на Луну с их возвращением живыми и здоровыми домой - так и осталось недосягаемым для коммунистической и посткоммунистической (российской) науки и промышленности. Впрочем, в те давние времена (а для науки сейчас более полувека - седая древность) при поддержке гениев из Украины (и немножко - Беларуси), совок все же сумел забросить на спутник Земли в рабочем состоянии несколько примитивных машин.

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Сейчас же россия самостоятельно не может делать за пределами земной атмосферы ничего. Ее собственные ракеты, даже спроектированные на наработках украинско-советской космической науки, и собранные криворукими болотными неуками самостоятельно - раз за разом падают. Амбициозный лунный аппарат разгатили. Самостоятельно построенный россиянами пассажирский самолет разбился во время демонстрационного полета и где-то еще как-то летает (для пассажиров это каждый раз игра в "русскую рулетку") на половине зарубежных комплектующих (часть из которых в тех печально известных "Сухих Суперджетах" - кстати, исконно русский нейминг, правда же? - в свое время производились Украиной). Созданный в рамках мирового проекта модуль для МКС - вышел из строя и едва не угробил Международную космическую станцию.

Для войны - а оборонка у империалистов всегда была святая святых - вынуждены использовать дроны производства одной из самых отсталых стран, - Персии (верю, что когда-то историческое название будет возвращено той земле и все с облегчением забудут уголовно-религиозный эксперимент под искусственным названием "иран"). Основную ударную силу - крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты, вынуждены клепать, разбирая на запчасти импортные стиральные машины и люксовые авто, потому что своей электроники просто нет.

...россия самостоятельно не может делать за пределами земной атмосферы ничего

Это - фиаско. Дальше, из-за попыток демонстрировать величие, будет еще хуже, еще жалче и смешнее.

Без Украины россия не может. Просто не способна.

Но мы на это забили: потому что ни правительство, ни общество у нас не готовы к стратегическому мышлению и планированию, к ограничению роста пенсий и отказу от субсидий ради аккумулирования денег на развитие науки и технологий. Потому что зачем оно надо, как можно пилить карпатский лес. Кому это интересно, если можно брать взятки на меленькой должности на границе, на таможне, в полиции, любой инспекции, ГБР, НАБУ, прокуратуре, суде, военкомате, администрации, райсовете, мэрии, агентстве и так далее. Как это можно такое придумать, как избиратели за гречку голосуют (потому что молодых на участок не загонишь, им "не надо")!

Вот и получается: россия хочет, но не может. Мы можем, но не хотим. Потому что нам лень.

Поэтому они атакуют и убивают нас. А мы отбиваемся и умоляем партнеров об оружии хотя бы средней тактической дальности. Апеллируем до сих пор к какому-то ничтожному меморандуму. Жалуемся, что нам не дают самолеты. Просимся в НАТО и ЕС, вместо того, чтобы рассматривать приглашение.

Так будет и дальше, если мы не изменим свой образ мышления. Так будет и в дальнейшем.

Михаил Ганницкий, шеф-редактор УНИАН