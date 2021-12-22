Название сменила каждая десятая компания из списка.

Каждая десятая компания (12%) из списка Совета национальной безопасности и обороны изменила название после введения против нее санкций.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными OpenDataBot.

"Сорок украинских юридических лиц изменили свое название после введения в отношении них санкций Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Это 12% от всех компаний из санкционного списка, которые не имеют права работать на территории Украины. Сейчас в списке находятся 333 украинских юрлица", - говорится в сообщении.

Отмечается, что смена названия не снимает санкции с компании. Статус юрлица не меняется, потому что остается неизменным его регистрационный код. Зато контрагентам, которые наткнулись на "оборотней", контракт с такой компанией может привести к материальным и репутационным убыткам.

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"Очевидно, изменение названия юридического лица направлено на возможность продолжения его хозяйственной деятельности, несмотря на действующие санкции. Но, конечно, такие действия являются лишь введением в заблуждение и не могут снять с компании ограничения. Чтобы обезопасить бизнес и не попасть в "ловушку" с подсанкционной компанией, надо всегда проверять контрагента по коду ЕГРПОУ", - цитирует руководителя корпоративных продуктов Федора Сафира пресс-служба OpenDataBot.

Справка УНИАН. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) - координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при президенте Украины. В соответствии со статьей 107 Конституции Украины СНБОУ координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны.