Больше всего среди безработных женщин - 71%.

В Государственном центре занятости официально зарегистрировано 156 тыс. безработных украинцев.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщила заместитель директора Департамента реализации политики занятости Елена Мельник.

"На сегодняшний день в службе официально зарегистрированы в статусе безработного 156 тыс. граждан. Наибольшее количество тех, кто обратились и находятся на учете, это женщины – 71%. В отношении регионального распределения, больше всего обращений фиксируется в Харьковской и Запорожской областях, за ними Днепропетровская и Сумская", – рассказала она.

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По словам Мельник, сейчас из 26 тыс. вакансий, которыми владеет служба занятости, львиная доля – для квалифицированных рабочих, владеющих определенным инструментом труда. Также есть предложения в сфере торговли и услуг и есть значительное количество вакансий для тех, кто умеет обслуживать и ремонтировать автомобили или орудия труда.

Работа во время войны

По состоянию на 29 апреля 2022 года количество вакансий в Украине уменьшилось в 20 раз по сравнению с довоенным периодом.

По состоянию на 7 июня падение зарплат в частном секторе в среднем составляло от 25% до 50% по сравнению с довоенным периодом.

В июне на украинском рынке труда прекратилось снижение уровня зарплат.

По состоянию на 30 июня 2022 года почти 40% украинцев вернулись на работу.

По состоянию на конец сентября количество беженцев из Украины со статусом временной защиты в Европе достигло почти 4,2 млн.

27 октября 2022 года посредникам запретили брать деньги с украинцев за трудоустройство за границей.

Результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 23-26 декабря 2022 года свидетельствовали о том, что треть украинцев, которые имели работу до войны, не работали, а каждый десятый – потерял практически все доходы.

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