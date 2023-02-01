Больше всего женщин в Польше интересует комфортная среда и лояльное руководство.

Во время войны самым влиятельным фактором выбора работы для женщин в Украине является высокая заработная плата. За этот пункт отдали голоса 24% опрошенных, это самый большой показатель среди десяти факторов.

Согласно материалам исследования факторов выбора места работы среди женщин, которое опубликовал аналитический центр международного агентства по трудоустройству Gremi Personal, большой заработок меньше интересует украинок в Польше, по крайней мере этот пункт назвали 18% респонденток.

Больше всего интересует женщин в Польше комфортная среда и лояльное руководство, за что проголосовали 22%. На территории своего государства украинки озабочены лояльным шефом и коллегами меньше - это важно для 18% опрошенных.

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Удобное месторасположение работы в Польше считают преимуществом 9% опрошенных, в то время, как в Украине это волнует всего 3% спрашиваемых. Пункты "возможность карьерного роста и саморазвития" и "гибкий график работы" почти одинаково важные для украинок в двух странах – 9% в Украине, в Польше – по 8%.

Официальное трудоустройство украинок в Польше интересует больше - 20% против 16% в Украине. А социальное страхование - меньше: 6% в Украине против 9% в Польше.

За "наличие длительного отпуска" и "возможность командировок" проголосовало 0% украинок в двух государствах среди всех опрошенных.

"В Польше находится более 1 миллиона украинских беженцев, 71% содержат себя самостоятельно, подавляющая часть из них – женщины. Начиная с 24 февраля мы трудоустроили в Польше более 20 тыс. женщин. Польские работодатели очень конкурируют именно за украинок, поэтому постоянно пытаются улучшить условия сотрудничества",– заявила директор по рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

В агентстве добавляют, что факторы выбора работы для украинок на территории нашего государства и в Польше отличаются по понятным причинам: незнание языка и как следствие - сложность найти работу по специальности. Однако 52% украинцев в Польше уже учат язык для освоения профильной работы.

В исследовании приняли участие 1380 женщин в Украине и столько же в Польше. Опрос проводился в течение первых двух недель января 2023 года методом электронного анкетирования.

Работа во время войны:

По состоянию на 29 апреля 2022 года количество вакансий в Украине уменьшилось в 20 раз по сравнению с довоенным периодом.

По состоянию на 7 июня падение зарплат в частном секторе в среднем составляло от 25% до 50% по сравнению с довоенным периодом.

В июне на украинском рынке труда прекратилось снижение уровня зарплат.

По состоянию на 30 июня 2022 года почти 40% украинцев вернулись на работу.

По состоянию на конец сентября количество беженцев из Украины со статусом временной защиты в Европе достигло почти 4,2 млн.

27 октября 2022 года посредникам запретили брать деньги с украинцев за трудоустройство за границей.

Украинцы в Польше:

По состоянию на 15 июля 2022 года втрое выросло количество вакансий для женщин в Польше из-за" высокого сезона", равно как и заинтересованности украинских беженок работой.

Летом 2022 года на 25-30% выросло количество вакансий на предприятиях пищевой промышленности - рыбзаводах и мясокомбинатах, где женщины могут получить 3300-3500 злотых в месяц (20,2-21,4 тыс. грн).

По состоянию на 22 августа 2022 года почти 75% трудоустроенных украинцев в Польше отправляли часть средств своим родственникам в Украину, из них более 35% – более половины заработка. Средняя зарплата в Польше на рабочих специальностях, которые преимущественно занимают украинцы, составляла 28-32 тыс. грн в месяц.

По состоянию на 26 ноября 2022 года в Польше количество вакансий уменьшилось на 20%.

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