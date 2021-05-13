Благодаря модернизации время на разработку и запуск новых услуг сократится минимум в 2 раза.

Киевстар внедряет новую IT-систему от ведущего поставщика телеком-решений, компании Ericsson. Это самый масштабный и трудоемкий технологический проект за всю историю компании: одна современная система заменит сразу 30 предыдущих, которые использовались для обслуживания более чем 20 млн абонентов предоплаты и «Домашнего интернета».

Ежедневно информационные системы оператора в режиме реального времени обрабатывают более 100 млн операций: телефонные звонки, использование интернета, подключение новых услуг и тому подобное. В целом это почти 500 различных типов бизнес-процессов. Обновленная IT-система поможет Киевстар быстрее обрабатывать эти запросы.

Также благодаря модернизации время на разработку и запуск новых услуг сократится минимум в 2 раза. Кроме того, благодаря сокращению количества процессов, компания сможет быстрее обслуживать абонентов. Следовательно, пользование сервисами станет для них удобнее.

Андрей Жуковский, директор по информационным технологиям Киевстар:

«Вместо разрозненного парка IT-инструментов, где различные сегменты абонентов обслуживались отдельными системами, мы вводим единую унифицированную платформу. Это сложный процесс, ведь мы обновляем все системы без прерывания обслуживания абонентов. По сложности и масштабу это – один из крупнейших IT-проектов в мобильной связи Украины. Он позволит Киевстар ускорить цифровую трансформацию и повысить эффективность обслуживания абонентов, ведь мы начнем использовать консолидированное решение нового поколения от международного производителя».

Обновление IT-cистем пройдет в период с 22.00 14 мая до 8.00 утра 16 мая. Во время проведения технических работ все основные услуги Киевстар – звонки, мобильный и домашний интернет, SMS – будут работать в обычном режиме, следовательно, абоненты будут на связи. Временные ограничения возможны только при использовании услуг пополнения или проверки счета, а также управлении некоторыми другими дополнительными сервисами. Если абонентам необходимо пополнить счет в период с 14 по 16 мая, оператор советует сделать это заранее, или уже после обновления систем.

После завершения обновлений в течение еще 5 дней специалисты Ericsson и Киевстар будут проводить дополнительные настройки и проверку системы, чтобы она эффективно работала в рамках всей инфраструктуры крупнейшего мобильного оператора Украины.

Справка о Киевстар

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, которого выбрали около 26 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов «Домашнего интернета». Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Более 87% населения Украины живет в зоне действия сети LTE Киевстар. Кроме того, компания – лидер рынка фиксированной связи и интернета, и провайдер конвергентных услуг (мобильная связь, фиксированный интернет и ТВ). Также Киевстар предоставляет инновационные решения с использованием Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги и др. Для стартап-компаний создана уникальная платформа Open API, что дает возможность разработчикам использовать аналитические данные оператора для собственных цифровых продуктов. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, головной офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 23 года работает в Украине, и признан как самый дорогой бренд Украины, крупнейший плательщик налогов на рынке связи, лучший работодатель и социально ответственная компания. Дополнительная информация: [email protected], www.kyivstar.ua.

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Автор: Иван Бойко