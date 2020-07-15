Кабмин увеличил предельную численность работников Минфина
14:49, 15 июля 2020Разное
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Это сделано за счет сокращения численности территориальных органов Государственной фискальной службы, Государственной налоговой службы и Госаудитслужбы.
Иллюстрация REUTERS
Кабинет министров Украины увеличил предельную численность работников Министерства финансов на 54 человека – до 829 человек.
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Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.
Как сказано в пояснительной записке к проекту постановления, сделано это за счет сокращения численности территориальных органов Государственной фискальной службы, Государственной налоговой службы и Госаудитслужбы.
Реализация постановления не потребует дополнительного финансирования, отметили разработчики документа.
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