Кабмин увеличил предельную численность работников Минфина

Это сделано за счет сокращения численности территориальных органов Государственной фискальной службы, Государственной налоговой службы и Госаудитслужбы.

Кабинет министров Украины увеличил предельную численность работников Министерства финансов на 54 человека – до 829 человек.

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Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.

Как сказано в пояснительной записке к проекту постановления, сделано это за счет сокращения численности территориальных органов Государственной фискальной службы, Государственной налоговой службы и Госаудитслужбы.

Реализация постановления не потребует дополнительного финансирования, отметили разработчики документа.

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