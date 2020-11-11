6 ноября 2020 года он уже назначен и. о. заместителя председателя правления АО "ГПЗКУ".

Кабинет министров Украины назначил председателем правления АТ “ГПЗКУ” Андрея Власенко. 6 ноября 2020 года он уже назначен и.о. заместителя председателя правления АТ “ГПЗКУ”.

Об этом сообщает "Обозреватель".

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Ранее – 27 октября 2020 года - Министерство экономики уволило Власенко с должности руководителя ГП “Укрліктрави” за неудовлетворительную работу предприятия и ненадлежащее выполнение обязанностей. На момент увольнения Власенко, общий налоговый долг предприятия составлял 12 млн грн.

Напомним, что с 2015 по 2020 год Власенко был депутатом Николаевского областного совета, возглавлял комиссию по вопросам экологии, охраны окружающей среды и использования природных ресурсов.

Нынешний руководитель корпорации Василий Коваленко был назначен и.о. председателя правления в апреле 2020 года. За 9 месяцев работы Коваленко убыток корпорации от операционной деятельности сократился на 31%

Кроме того, именно при Коваленко начался процесс реструктуризации китайского кредита. “Мы уже приложили максимум усилий: обратились в офис Президента, к премьер-министру и профильным министрам. Чтобы только инициировать переговоры, нужно получить согласование от Минфина как держателя госгарантий, который является получателем кредита и т. д. При Минэкономики было проведено ряд совещаний, где присутствовали представители Минфина, МИДа, «Укрэксимбанка» и народные депутаты из профильных комитетов… Пока нам мешает карантин. Но на ноябрь уже запланирован визит правительственной делегации в Китай, во время которого этот вопрос будет обсуждаться”, - рассказывал Коваленко в интервью журналистам.

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Автор: УНИАН