Juul Labs подала заявку на одобрение электронных сигарет JUUL в FDA

Компания Juul Labs объявила о подаче заявки PMTA в Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств (FDA) для электронной системы доставки никотина JUUL.

К заявке в FDA компания Juul Labs приложила всеобъемлющие научные данные в отношении своих устройств, картриджей и жидкостей. Помимо того, вместе с заявкой компания предоставила научное обоснование, позволяющее определить, являются ли продукты Juul «подходящими с точки зрения охраны общественного здоровья». Данные подкрепляются сотней научных исследований, изложенных более чем на 125 000 страниц, в которых оценивается воздействие продукта как на нынешних потребителей табачных изделий, так и на тех, кто их не употребляет, в том числе на несовершеннолетних.

В рамках процесса PMTA компания подготовила комплексную научно-исследовательскую программу по изучению влияния продукции JUUL на здоровье населения. В нее входят исследования потенциала продукции компании к снижению вреда, в том числе ее способности помочь взрослым курильщикам отказаться от сигарет.

Эти исследования дополнены информацией о контролируемой разработке и производственных процессах, связанных с продукцией JUUL, а также о подкрепленных конкретными данными мерах ограничения непреднамеренных последствий для населения, в том числе приобщения лиц, не употребляющих никотин.

«Чтобы получить разрешение на дальнейшую работу, наша компания должна опираться на научные данные, вести открытый и прозрачный диалог с заинтересованными сторонами и методично принимать ответственные меры по повышению потенциала снижения вреда для взрослых курильщиков, продолжая при этом бороться с употреблением никотиносодержащей продукции среди несовершеннолетних. Наша заявка на PMTA является ключевой частью этого подхода», — отметил главный исполнительный директор Juul Labs Кей Си Кростуэйт.

«Компания Juul Labs выделила все необходимые ресурсы, чтобы подать максимально исчерпывающую заявку на PMTA, основанную на тщательных научных исследованиях и мерах для решения проблемы использования продукции несовершеннолетними», — сказал Джо Мурильо, главный специалист JUUL Labs по вопросам соответствия нормативным требованиям. «Мы с уважением относимся к процессу PMTA и считаем, что это правильная форма для определения роли, которую электронные системы доставки никотина могут сыграть в полном отказе взрослых курильщиков от сигарет и переходе к потенциально менее вредным альтернативным продуктам, с одновременными мерами борьбы с их использованием среди несовершеннолетних».

В конце прошлого года Juul Labs занялись перезапуском категории вейпинга, а также активным сотрудничеством с регулирующими органами и организациями здравоохранения. В рамках этого процесса компания прекратила рекламу на телевидении, в печати и онлайн-каналах, нарастила научную и фактологическую базу, а также поддержала политику администрации США в отношении вкусовых добавок для электронных систем доставки никотина.

Компания Juul Labs наращивает свой научный потенциал и будет использовать свои исследования и данные для изучения дополнительных путей развития в других странах. Компания будет делиться результатами своих исследований с регулирующими органами и представителями органов здравоохранения во всем мире в рамках публикаций в рецензируемых журналах, конференций и очных встреч.

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