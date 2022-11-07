Испанское издание El Español отметило ежегодной премией защитниц Азовстали и владельца завода компанию SCM.

Церемония награждения прошла в Мадриде, сообщается на сайте El Español.

В частности наградой были отмечены женщины, защищавшие Мариуполь от российского нашествия, а также представительницы Ассоциации семей защитников "Азовстали". От их имен награду получили парамедик Екатерина "Пташка" Полищук и жена защитника Мариуполя и представительница Ассоциации Ольга Андрианова.

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Награду "За Солидарность" владельцам "Азовстали" получила Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM.

"Это награда для Азовстали, защитников завода и Мариуполя, горожан и украинцев. И для нас, для бизнесов SCM, для господина Ахметова как нашего инвестора, большая честь сделать вклад в защиту Мариуполя и в победу Украины, которая, я уверена, неотвратима", - сказала в своей речи Наталья Емченко.

Президент El Español Педро Рамирез отметил, что женщины "Азовстали" воплощают и синтезируют ценности издания: "свободу, справедливость, равенство, стойкость, независимость, воинственность и достоверность".

El Español - лидер среди испанских СМИ по аудитории почти 20 миллионов зрителей. Los Leones de El Español 2022 – ежегодная премии издания El Español, которую вручают людям за весомые достижения в обществе. Гостями нынешнего мероприятия по награждению стали министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес; министр обороны Маргарита Роблес; мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Алмейда.