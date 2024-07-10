Украинская промышленная компания "Интерпайп" в июне этого года завершила поставку пробной партии специальных толстостенных труб для австралийского производителя премиального бурового оборудования Harlsen Industries, пишет "Телеграф".

Как сообщается в пресс-релизе компании, этот заказ с жесткими требованиями к качеству труб был выполнен в кооперации с немецким партнером. Для отгрузки и таможенного оформления продукции в Австралию "Интерпайп" привлек логистическую компанию из Нидерландов.

По словам директора по продажам труб "Интерпайп" на рынки Европы Ивана Мазанки, австралийский клиент годами закупал трубы в Евросоюзе, однако решил обратить внимание на производителей из других регионов.

Видео дня

"Интерпайп" уже знают в мире, нас пригласили к сотрудничеству, заказчику импонирует наша позиция по устойчивому развитию и интегрированной цепочке поставок. Этот заказ оказался сложным. Процессы производства и логистики были нетипичными, поэтому были привлечены партнеры в Европе. Для клиента очень важным фактором является качество конечного продукта, потому что от этого зависит безопасность эксплуатации. В то же время удачное выполнение этого заказа может открыть для компании двери и к другим потребителям в Австралии", - подчеркнул топ-менеджер.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется более чем в 50 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2023 году ИНТЕРПАЙП реализовал 387 тыс. т трубной продукции и 95 тыс. т железнодорожной продукции. Продажа железнодорожных продуктов осуществляется под брендом KLW.

Общая численность сотрудников ИНТЕРПАЙП составляет около 9,5 тыс. Численность сотрудников, которые служат в рядах ВСУ или других силовых структур, находится на уровне 950 человек.

В 2023 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 4,4 млрд грн, что является рекордным объемом уплаченных налогов и сборов.