цей матеріал доступний українською

Украина возглавила международный рейтинг прозрачности публичных закупок

15:32, 14 августа 2020
Разное
102 0
В этом году в рейтинге представлены 39 стран / фото УНИАН

Об этом сообщает Институт развития свободы информации (IDFI).

Читайте такжеЗеленский подписал закон об оборонных закупках

Украина обогнала Молдову (92,81 балов) и Колумбию (91,77 балов). Худший результат показал Таджикистан — 37,88 балов.

Сколько стран в рейтинге

Изначально рейтинг охватывал только европейский и азиатский регионы, однако теперь в нем представлены 39 стран. Прозрачность госзакупок авторы исследования оценивают по 64 показателям.

Что изменилось

Также авторы исследования отметили, что за последний год в Украине произошел ряд позитивных изменений в сфере госзакупок. В частности, авторы исследования отметили новую редакцию Закона "О публичных закупках", закона "О противодействии коррупции" и запуск онлайн-мониторинга госзакупок Госаудитслужбой.

Скриншот tpp-rating.org

Предыдущие показатели

В предыдущем рейтинге Украина заняла второе место (86,26 баллов), уступив Молдове. В 2016 и 2017 году Украина возглавляла рейтинг.

Что такое украинская система Prozorro

  • Система госзакупок Prozorro была создана в Украине в 2015 году, с 1 августа 2016 года распространялась на всех государственных заказчиков при проведении закупок товаров стоимостью более 200 тысяч гривень и услуг - более 1,5 миллиона гривень. Ключевым критерием победы в тендере в рамках Prozorro является цена, а экономия государственных средств достигается за счет конкуренции по рыночному принципу.
  • 30 июня 2020 года Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что система Prozorro не может быть отменена.
  • 26 мая 2020 года была запущена программа поиска уязвимости системы электронных публичных закупок Prozorro.
  • 6 мая 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявило о том, что разрабатывает изменения в законодательство, направленные на поддержку отечественного производителя, для чего будет изменена работа системы публичных закупок Prozorro.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter