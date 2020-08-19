Кабмин назначил нового и.о. главы Гостаможни

Временно исполняющим обязанности председателя Гостаможлужбы стал Андрей Павловский.

Кабмин назначил Андрея Павловского временно исполняющим обязанности председателя Государственной таможенной службы Украины.

Об этом сообщил в Telegram глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Также информацию подтвердил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook.

С 3 июня Павловский занимал должность замглавы Гостаможслубы. Кабмин назначил его на эту должность на период действия карантина путем заключения контракта о прохождении госслужбы.

Хронология событий

В декабре 2019 года официально начала работать новая Государственная таможенная служба Украины.

24 апреля 2020 года правительство уволило Максима Нефедова с должности председателя Государственной таможенной службы, которую он занимал с 5 июля 2019 года.

15 мая 2020 года в Минфине подтвердили увольнение руководителей половины украинских таможен.

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Автор: Елена Коваленко