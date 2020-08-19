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Кабмин назначил нового и.о. главы Гостаможни

19:43, 19 августа 2020
Разное
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В Гостаможне сменился временный руководитель  / фото УНИАН

Об этом сообщил в Telegram глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Скриншот Telegram

Также информацию подтвердил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook.

Скриншот с Facebook

С 3 июня Павловский занимал должность замглавы Гостаможслубы. Кабмин назначил его на эту должность на период действия карантина путем заключения контракта о прохождении госслужбы.

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Автор: Елена Коваленко

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