Кабмин назначил нового и.о. главы Гостаможни
19:43, 19 августа 2020Разное
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Временно исполняющим обязанности председателя Гостаможлужбы стал Андрей Павловский.
В Гостаможне сменился временный руководитель / фото УНИАН
Кабмин назначил Андрея Павловского временно исполняющим обязанности председателя Государственной таможенной службы Украины.
Об этом сообщил в Telegram глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Скриншот Telegram
Также информацию подтвердил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook.
Скриншот с Facebook
С 3 июня Павловский занимал должность замглавы Гостаможслубы. Кабмин назначил его на эту должность на период действия карантина путем заключения контракта о прохождении госслужбы.
Хронология событий
- В декабре 2019 года официально начала работать новая Государственная таможенная служба Украины.
- 24 апреля 2020 года правительство уволило Максима Нефедова с должности председателя Государственной таможенной службы, которую он занимал с 5 июля 2019 года.
- 15 мая 2020 года в Минфине подтвердили увольнение руководителей половины украинских таможен.
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