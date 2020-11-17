Временным главой Госкосмагентства будет Михаил Лев.

Кабинет министров на вчерашнем внеочередном заседании уволил главу Государственного космического агентства Украины Владимира Усова.

Соответствующее распоряжение появились на сайте правительства.

Как сказано в тексте распоряжения, Усова уволили в соответствии с частью первой статьи 87 Закона Украины "О государственной службе", в соответствии с которой уволить чиновника категории А может субъект назначения по представлению премьера или профильного министра в течение четырех месяцев с момента назначения.

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Профильным министром, который мог инициировать увольнение, является вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Исполняющим обязанности главы ГКАУ другим распоряжением правительства назначен Михаил Лев.

Напомним, Кабинет министров назначил Владимира Усова главой Государственного космического агентства Украины 24 января этого года

Верховная Рада назначила Олега Уруского на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины 16 июля.

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Автор: Дмитрий Шварц