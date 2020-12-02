Эксперты прогнозируют, что очень скоро мир погрузится в длительный период стагнации и инфляции, который будет сопровождаться существенным ухудшением качества жизни.

Экономики на удивление мало уделяют внимание демографии. И это в то время когда старение и сокращение населения во многих частях мира стало шокирующим и новым феноменом в истории человечества.

Для примера можно взять Италию. В прошлом году страна зафиксировала наименьшее количество новорожденных со времен Рисорджименто (период борьбы за политическое объединение Италии - ред.) в середине 19-го века. А почти трети итальянцев больше 60 лет. С 2015 года в Италии наблюдается абсолютное уменьшение количества людей, даже с учетом чистой внутренней миграции, - пишет Financial Times. Это экстремальный пример. Но такие же процессы ждут и остальную часть Запада, большую часть Восточной Европы, а также Китай.

Читайте такжеНаселение Украины к 2100 году может сократиться более чем вдвое - исследованиеДля экономики люди - это абстрактная "рабочая сила", которую заменяют машины. Но демографические тенденции происходят за пределами горизонта событий макроэкономических моделей. Суть современных моделей экономического роста гласит, что реальный темп роста четко зависит от количества рабочих, их навыков или идей. И это не подвергают сомнению. Но ученый Чарльз Гудхарт и бывший директор Morgan Stanley Манодж Прадхан стали исключением, опубликовав свою книгу "Большой демографический разворот" (The Great Demographic Reversal).

Какими будут последствия беспрецедентного природного эксперимента, в ходе которого, по определению бывшего президента Bundesbank Акселя Вебера, следующие поколения решили не рождаться? Гудхарт и Прадхан противопоставляют ускорение старения и сокращение глобальной рабочей силы условиям, которые возникли в результате большого увеличения глобального обеспечения трудовыми ресурсами из Китая. И эти ресурсы влились в мировую экономику как раз в период, когда бэби-бумеры были на пике своей силы на рубеже веков.

Если считать "китайский шок" главной причиной всего: от сокращения рабочих мест для среднего класса на Западе до финансового дисбаланса, который привел к кризису 2008 года, - это был большой момент.

Читайте такжеСоциолог назвал три главные причины уменьшения численности населения УкраиныЭксперты сделали некоторые смелые предсказания относительно будущего мира. Люди на поздней стадии своего цикла жизни не откладывают деньги, они тратят. Поэтому экономические "излишки", которые привели к появлению современных низких процентных ставок, исчезнут со старением населения. Номинальные ставки будут расти, а вместе с ними инфляция. Основной причиной будет сокращение рабочей силы и давление зарплат.

Можно было бы предположить, что начнется так называемая долгосрочная стагнация, то есть период низкого экономического роста из-за слишком малого уровня инвестиций по сравнению со сбережениями. Но мировая экономика будет страдать от долгосрочной "стагнации". Ведь производительность и реальный экономический рост будут оставаться значительно ниже, чем в прошлом. А в это время цены будут расти очень быстро. Это означает, что стандарты жизни в лучшем случае будут медленно улучшаться. Но для многих они станут хуже из-за инфляции.

Читайте такжеWashington Post: 2020 год похож на сумасшедший сериал, чем он кончится?Financial Times отмечает, что это довольно смелое обещание будущего, которое так сильно отличается от не далекого прошлого. Так что мы довольно скоро узнаем, правы ли были Гудхарт и Прадхан. Однако, они не учитывают некоторые другие движущие силы экономических изменений. Поэтому их идеи следует воспринимать как мысленный эксперимент, а не прогноз.

Они оценивают технологические изменения, но не учитывают повышение производительности. Также технологии часто приводят к дефляции, поскольку удешевляют стоимость многих товаров и услуг. Также прогноз основывается на предположении, что никаких изменений в социальной политике не будет. И правительства, например, не увеличат пенсионный возраст, учитывая более длительную продолжительность жизни граждан.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань