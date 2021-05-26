Издание было основано украинским журналистом Георгием Гонгадзе в 2000 году.

Генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала стал владельцем интернет-издания «Украинская правда».

Об этом говорится в сообщении Dragon Capital.

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Отметим, что издание «Украинская правда» было основано украинским журналистом Георгием Гонгадзе в 2000 году.

«Редактор-основатель интернет-издания «Украинская правда» Алена Притула и генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала сегодня объявили о заключении соглашения, по условиям которого 100% корпоративных прав на издание и все его активы переходят к группе компаний Dragon Capital.

Стороны также договорились о том, что редакционная политика издания и подходы к работе останутся без изменений», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Dragon Capital рассматривает эту инвестицию как еще один шаг к поддержке свободных медиа и свободы слова в Украине.

По словам Фиалы, его инвесткомпания продолжит практику невмешательства собственника в редакционную политику "Украинской правды" по аналогии с изданием «Новое время», которое также принадлежит Dragon Capital.

Dragon Capital

Группа инвестиционных компаний Dragon Capital (генеральный директор - бизнесмен Томаш Фиала) основана в 2000 году в Киеве и специализируется на инвестиционно-банковских и брокерских услугах и управлении недвижимостью.

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Автор: Анна Нагорная