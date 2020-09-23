Спад промпроизводства в Украине в августе ускорился до 5,3% в годовом выражении.

Спад промышленного производства в Украине в августе 2020 года в годовом выражении – к августу 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 5,3% после падения на 4,2% в июле.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в августе в годовом выражении упало на 4,2%.

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в августе сократилось на 3,5% без учета корректировки на эффект календарных дней и на 0,1% - с учетом корректировки.

Сокращение промпроизводства по отраслям

В разрезе основных видов деятельности: в добывающей промышленности и разработке карьеров в августе этого года падение производства по сравнению с августом 2019 года составило 0,1%, в перерабатывающей промышленности – 7,7%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 4,6%.

В разрезе основных промышленных групп: годовое падение производства по товарам промежуточного потребления составило 4,2%, по инвестиционным товарам – 27%, по потребительским товарам краткосрочного использования – 0,9%, по энергии – 1,3%.

По потребительским товарам длительного использования наблюдался рост производства в 5%.

Что этому предшествовало

Спад промышленного производства в Украине в июле 2020 года в годовом выражении – к июлю 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней замедлился до 4,2% после падения на 5,6% в июне.

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Автор: Анна Нагорная