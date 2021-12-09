Вся программа НГЗ с городом – это бутафория, полагает глава Николаевского областного совета.

Из бюджета города Николаева структурам, относящимся к Николаевскому глиноземному заводу (НГЗ), выплачивается больше денег, чем предприятие тратит на социальные проекты для города. Об этом шла речь на заседании комиссии по вопросам экологии Николаевского областного совета.

На заседание комиссии был вынесен вопрос о вреде красного шлама, который является отходом производства НГЗ, для здоровья людей и экологии.

Представители НГЗ заявляли, что предприятие выделяет деньги на "разнообразные социальные проекты" в городе и области, а также реализует "свои программы здоровья". Однако, по словам главы Николаевского областного совета Анны Замазеевой, в реальности это не так.

"Вся программа НГЗ с городом – это бутафория. Предприятие оплачивает социальный пакет городу – 5 миллионов гривен. Но при этом город платит дочерним компаниям Николаевского глиноземного завода 8 миллионов в год", – пояснила Замазеева.

Глава Николаевского облсовета привела в пример ситуацию с плавательным бассейном "Водолей". По ее словам, выделенные городом деньги в пользу НГЗ в том числе идут и на него, однако люди оплачивают посещение бассейна.

Как известно, Николаевский глиноземный завод не первый раз оказывается замешанным в скандалы. Ранее Главное следственное управление Госфискальной службы Украины начало досудебное расследование по уголовному производству по факту причинения вреда государству должностными лицами ООО "Николаевский глиноземный завод". По данным уголовного производства, открытого по факту невыплаты НГЗ за последние три года экологического налога за размещение отходов красного шлама, убытки государства превышают 240 млрд гривень.

Весной 2021 экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека. В красном шламе были обнаружены мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, а также элементы алюминия, бор, кальций, хром, железо, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций, которые представляют наибольшую опасность для людей.

Автор: Иван Бойко