Бизнес-ассоциации обратились к Раде с просьбой поддержать правительственный законопроект о повышении акцизного налога на табачные изделия.

Еврокомиссия акцентирует внимание на важности согласования Украиной акцизных ставок на различные категории табачных изделий с европейскими.

"Что касается акцизных сборов на табачные изделия, то Налоговый кодекс Украины в целом согласован с законодательством ЕС. Дальнейшего согласования требуют различные категории табачных изделий и ставки акцизного сбора, применяемые в соответствии с нормами ЕС", - говорится в ее отчете.

Такое согласование налоговых ставок на сигареты и табачные изделия для электрического нагрева предусмотрено правительственным законопроектом №11090, который был подан премьер-министром Денисом Шмыгалем в Верховную Раду Украины 18 марта 2024 года на основе предложений от Министерства финансов.

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В декабре Верховная Рада готовится рассмотреть его во втором чтении.

Как отмечалось, законопроект предусматривает перевод ставок акцизного налога на табачные изделия в евро; продолжение действующего акцизного графика до 2028 года для окончательного достижения минимального уровня, установленного в ЕС (90 евро за 1000 штук сигарет), а также имплементацию европейской практики по налогообложению ТИЭН в части дифференциации акцизных ставок по сравнению с сигаретами.

Бизнес-ассоциации обратились в Верховную Раду с просьбой поддержать во втором чтении правительственный законопроект №11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия и их гармонизацию с европейским подходом по налогообложению ТИЭНов.

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