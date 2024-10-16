В Еврокомиссии выступили против неконтролируемых поставок российского сжиженного природного газа в ЕС и поблагодарили министра энергетики Германа Галущенко за участие в саммите министров ЕС и принципиальную позицию в этом вопросе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон

"Использование российского СПГ не является обязательным. Это опасный политический выбор. Расходы на борьбу с Россией измеряются не только ценой на газ, но и потерянными жизнями украинцев. Спасибо Герману Галущенко, что присоединились к нашей встрече и предоставил обзор ситуации в Украине", - написала еврокомиссар.

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Кадри Симсон подчеркнула необходимость усиления помощи украинской энергосистеме во время зимы.

"Мы уже вступаем в третью зиму, с тех пор как Путин начал свою войну против Украины и помощь в энергетике очень нужна", - отметила еврокомиссар.

Напомним, ранее по результатам визита еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон в Киев и переговоров с министром энергетики Германом Галущенко, было сообщено о планах увеличить возможность для импорта электроэнергии в Украину из ЕС для прохождения осенне-зимнего периода.