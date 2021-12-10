В 2020 году только 12% генеральных директоров считали Украину выгодным рынком для новых инвесторов. Улучшилась ли ситуация сейчас и с каким настроением инвесторы заканчивают 2021 год? Об этом будут говорить участники экспертной дискуссии Европейской Бизнес Ассоциации "Бизнес-климат в Украине: Обзор трендов 2021-22", которая состоится 14 декабря в 11:00, онлайн на платформе Zoom.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация: https://bit.ly/3ybyeGl

В ходе встречи состоится презентация результатов новой волны Индекса инвестиционной привлекательности Украины, который дважды в год проводит Ассоциация среди директоров своих членских компаний. Мы расскажем, какие тренды сейчас определяют бизнес-климат, как они влияют на предпринимательскую деятельность, каковы наибольшие угрозы для инвестклимата и что нужно изменить для улучшения ситуации, а также как до сих пор пандемия влияет на бизнес, каковы темпы вакцинации в компаниях и есть ли будущее за дистанционной работой.

Юридический партнер – Василь Кисиль и Партнеры.

Подробнее о мероприятии: https://bit.ly/3DzRA9f

Автор: Иван Бойко